選後團結！盧秀燕：台中模式很重要 12:122019/07/15 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕表示，大家可看看台中模式，選後一定要團結，才能夠爭取勝選。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選結果今天上午出爐，高雄市長韓國瑜以44％壓倒性勝過27％郭台銘，台中市長盧秀燕表示，這是一場非常公正、公平的初選，「台中模式」非常重要，她跟江啟臣就是選前競爭、選後團結，才能夠爭取最後勝選。 盧秀燕首先恭喜國民黨中央進行一場非常公正、公平的初選，她說，「台中模式」非常重要，在競選台中市長時，與江啟臣就是選前競爭、選後團結，為台中市發展及建設一起努力，期勉黨中央初選完後，雖然過程競爭很激烈，但大家可以看看台中模式，選後一定要團結，才能夠爭取勝選。 (中時 ) #台中模式 #總統大選 #盧秀燕 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀點－總統大選 才是調薪通關密碼？ 04:102019/07/11 財經要聞 台中購物節晚會盧秀燕到場 300架無人機展演驚豔 21:162019/07/13 政治 面對抹黑 網：韓柯氣度高下立判 07:382019/07/14 政治 郭柯合為勝利者聯盟？媒體人不這樣看 08:222019/07/14 政治 驚！學者曝：王金平適任黨主席 09:282019/07/14 政治 林飛帆任民進黨副秘 卡神怒轟羅文嘉 10:152019/07/14 政治 修黨章展開主席保衛戰？吳敦義否認 10:222019/07/14 政治 藍初選結果今揭曉 港媒關注五焦點 07:232019/07/15 政治 韓國瑜勝出！將先見吳敦義展團結 10:282019/07/15 政治 藍初選五家民調結果 數據全公布 11:122019/07/15 政治 政治熱門新聞 韓國瑜痛批蔡政府一堆虎豹獅象 吃相難看 - 政治 - 中時 郭台銘取消初選民調公布後記者會 改發新聞稿 - 政治 韓國瑜勝出！將先見吳敦義展團結 - 政治 壓倒性勝出！國民黨總統初選 韓國瑜總支持度44.805％ - 政治 蔡英文為何重用林飛帆 港媒爆兩個目的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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