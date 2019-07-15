國民黨總統初選結果今天上午出爐，高雄市長韓國瑜以44％壓倒性勝過27％郭台銘，台中市長盧秀燕表示，這是一場非常公正、公平的初選，「台中模式」非常重要，她跟江啟臣就是選前競爭、選後團結，才能夠爭取最後勝選。

盧秀燕首先恭喜國民黨中央進行一場非常公正、公平的初選，她說，「台中模式」非常重要，在競選台中市長時，與江啟臣就是選前競爭、選後團結，為台中市發展及建設一起努力，期勉黨中央初選完後，雖然過程競爭很激烈，但大家可以看看台中模式，選後一定要團結，才能夠爭取勝選。

(中時 )