石虎。（林務局提供）

台灣瀕臨絕種野生動物石虎近年頻遭路殺，或遭獸鋏、毒餌誘殺，保育狀況引起國人關注。農委會林務局7月1日核定《友善石虎生態服務給付試辦方案》，率先於苗栗通霄及南投中寮試辦。凡友善石虎農地，每公頃可獲2萬元獎勵金，社區成立巡守隊，協助石虎保育工作，每年亦核發6萬元獎勵金。

林務局表示，據調查，國內現有石虎族群僅約400至600多隻，因私有農地、林地若有瀕危野生動物棲息，農民、地主配合保育常得付出額外農產損失、交通不便或土地增值受限等成本，故自7月起先在石虎族群相對穩定的苗栗通霄及南投中寮先行試辦石虎生態服務給付，讓配合守護石虎棲地農民，獲得實質鼓勵。

凡友善石虎農地，符合「單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍」，即每公頃核發2萬元；放養家禽若遭石虎入侵危害，農家不傷害石虎且立即通報縣府處理，經勘查有危害事證，亦發給3000元獎勵金。

此外，農家配合縣府架設自動相機監測，3個月內拍攝到石虎出沒，則再核發1萬元獎勵金，但以個案場域每年申請1次為限。

社區團體成立巡守隊，辦理巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年則核發6萬元獎勵金；在巡守範圍內以自動相機監測，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金，同樣以每年1次為限。

林務局保育組長夏榮生指出，台灣有約55％的保育類野生動物都棲息在海拔1000公尺以下、人類活動頻繁的淺山環境，故林務局針對私有地研擬獎勵友善瀕危物種的生態服務給付方案，預計將於今年底完成，後續會在此通盤性架構下，再為如同石虎這般需保育個案規劃個案型獎勵方案。

她表示，個案獎勵方案不限定在瀕危物種，也會針對多種生物棲息環境、生物多樣性熱點等設計獎勵給付措施。

(中時 )