今年指考閱件提報違規答案共68件，皆是考卷上出現與答案無關的文字符號，扣2分。有考生在數學卷上默寫白居易《琵琶行》，還有考生寫著「我有一個美好的答案，只是這裡的空白太少」、抄寫「來自哈佛圖書館的標語」還中英文對照、「放輕鬆，只不過是指考，台灣的大家太太太重視成績了」等文字，電玩英雄聯盟裡的角色。

大考中心15日討論今年指考違規案，其中閱件時發現的違規共68件，皆違反違規處理辦法裡的第13條第2款「做出與答案無關的文字符號」，都是扣該節答案卷2分。

值得一提的是今年指考共收到120份來函反映試題或答案意見，除了7月15日會在大考中心官網一一回應之外，物理科第7題答案由於題目「條件不足」，決定所有到考生皆給分。

「潯陽江頭夜送客，楓葉荻花秋瑟瑟…」有考生在數學乙答題卷默寫整首白居易《琵琶行》；還有考生在數乙答題卷大喇喇寫著：「我有一個美好的答案，只是這裡的空白太少」；化學科考生抄寫「來自哈佛圖書館的標語：此時你睡，你將會有個夢；此時你讀書，你將會實現夢」，還中英文對照；同樣是化學科考生，用粗體字寫著「HELLO！請給我100分，哈哈是我啦！想不到吧」。也有考生在答題卷上畫著幾何圖形，或是「哈囉，來個笑話吧，放輕鬆，只不過是指考，台灣的大家太太太重視成績了」；有考生地理科考卷畫上電玩英雄聯盟裡的角色巨槌瑞斯等。

大考中心主任張茂桂表示，看到考生在答題卷上塗鴉，他心情複雜，因為這畢竟是正式考試，需要嚴肅以對；但也「同情理解」考生壓力太大，希望外界不要嘲笑或獵奇。

(旺報 )