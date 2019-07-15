長榮代表不願多回應，僅說還會有第三次協商，隨即離去。(蔡依珍攝)

長榮航空企業工會祕書黃士庭表示工會樂見地勤權益被尊重。(蔡依珍攝)

長榮空服員發動台灣航空業史上歷時最久的一次罷工行動，長榮航空企業工會為堅守崗位的第一線地勤人員爭獎金，15日在桃園市勞動局協調下和長榮達成共識，長榮將發放辛勞獎金給地勤人員，補貼方案還在研議中，勞資雙方約定8月8日第三度調解談細節。

長榮航空企業工會祕書黃士庭說，工會6月12日曾和長榮資方進行第一次調解，提出爭取國定假日雙倍薪、調整地勤人員大夜津貼和交通津貼、變更排班制度須與工會協商等4大訴求，長榮以涉及成本、希望視公司營利狀況再行討論，15日進行第二次調解，雙方聚焦在罷工期間地勤的辛勞津貼。

長榮空服員罷工17天，在第一線的地勤不間斷處理旅客行程、忍受民眾抱怨，黃士庭說，甚至有地勤因此猛爆性肝炎累倒，長榮也體認地勤人員辛勞狀況，已著手研議發放「辛勞津貼」，勞資雙方順利達共識，但補貼方案還在討論當中，包括比照出勤空服員發放雙倍工資也在考慮範圍內，勞資雙方將於8月8日在勞動局第三次調解。

黃士庭也提到，工會和長榮每2個月就會有一次定期勞資協商會議，雙方也私下約定，若公司詳細補貼內容已出爐，勞資雙方可提前先針對細節討論，工會樂見地勤權益被尊重，也對第三次協商抱持樂觀態度，希望能達到雙方都能滿意的措施，至於累倒的地勤，長榮也允諾會盡其所能支援。

長榮代表則不願多回應，僅說還會有第三次協商。

(中時 )