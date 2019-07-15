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《NBC》球評「惡漢」巴克利再次看衰勇士前景！巴克利15日受訪表示，隨著西區各隊實力提升，勇士在「浪花弟」克雷湯普生缺陣情況下，想要闖進新球季季後賽將會非常困難，左膝前十字韌帶撕裂的浪花弟，預計明年2或3月復出。

「我認為勇士在克雷湯普生缺陣情況下，打進季後賽會很困難，」巴克利說，「因為西區無弱隊，每支球隊都很強，我知道每個人都在討論湖人和快艇，我還沒提金塊與馬刺，獨行俠和鵜鶘也有很大進步，西區的競爭態勢實在太嚴峻了。」

「假如沒有克雷湯普生，我是他的超級粉絲，我認為相較於杜蘭特，勇士會更想念克雷湯普生，」巴克利強調，「柯瑞依舊會是那個柯瑞，他是聯盟最出色的球員之一，我只是單純認為，勇士在少了克雷湯普生之後，整體形勢不容樂觀。」

巴克利甚至預言，剛從籃網跳槽勇士的明星後衛羅素，恐怕很難融入勇士體系當中，「就像我所說的，柯瑞會做好他該做的事情，勇士下季前景仍取決於克雷湯普生何時回歸，對於西區球隊而言，每場比賽都不輕鬆，競爭也會很激烈。」

(中時電子報)