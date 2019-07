Your browser does not support iframes.

《NBC》球評「惡漢」巴克利再次看衰勇士前景!巴克利15日受訪表示,隨著西區各隊實力提升,勇士在「浪花弟」克雷湯普生缺陣情況下,想要闖進新球季季後賽將會非常困難,左膝前十字韌帶撕裂的浪花弟,預計明年2或3月復出。

「我認為勇士在克雷湯普生缺陣情況下,打進季後賽會很困難,」巴克利說,「因為西區無弱隊,每支球隊都很強,我知道每個人都在討論湖人和快艇,我還沒提金塊與馬刺,獨行俠和鵜鶘也有很大進步,西區的競爭態勢實在太嚴峻了。」

「假如沒有克雷湯普生,我是他的超級粉絲,我認為相較於杜蘭特,勇士會更想念克雷湯普生,」巴克利強調,「柯瑞依舊會是那個柯瑞,他是聯盟最出色的球員之一,我只是單純認為,勇士在少了克雷湯普生之後,整體形勢不容樂觀。」

巴克利甚至預言,剛從籃網跳槽勇士的明星後衛羅素,恐怕很難融入勇士體系當中,「就像我所說的,柯瑞會做好他該做的事情,勇士下季前景仍取決於克雷湯普生何時回歸,對於西區球隊而言,每場比賽都不輕鬆,競爭也會很激烈。」

(中時電子報)