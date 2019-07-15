在以色列特拉維夫舉行的2019年第50屆國際物理奧林匹亞競賽成績結果今天出爐，在78個國家、360名參賽學生中，我國獲得2金、3銀的佳績，國際排名第5名，輸給中國大陸、韓國、俄羅斯及越南。我國今年表現比去年的第3名退步2名。

我國代表隊有5名學生選手，由台師大教授高賢忠擔任團長、吳鳳科大教授蔡尚芳擔任副團長，並由清大教授牟中瑜、陳正中、交大教授朱仲夏、莊振益及竹科實中老師陳婷姿隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於7月6日出發前往以色列參賽，競賽活動在當地時間7月14日舉行閉幕典禮並頒獎。

成績揭曉，建中王維恩、楊承澔等2人得金牌，建中姚勁宇、董宇光及中一中林勁毅等3人得銀牌，我國得2金3銀，國際排名第五。以金牌數計算，中國大陸與韓國皆得5金，並列第一名，俄羅斯為4金、越南為3金，台灣、美國及印度皆為2金3銀。

我國表現最好的選手是王維恩，個人成績排名世界第16名。王維恩表示，讀物理及練習題目花很多時間，但他卻很享受循著脈絡一步一步瞭解真理的快感，與同儕討論各種物理觀念及題目時，也讓他具備了科學性的思維，他期許能保持好奇心面對未來更多的挑戰。

教育部為獎勵學生之優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者，可推薦入大學院校各本學系。

另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發之新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，應擇優以最高獲獎金額辦理。

(中時 )