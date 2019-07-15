太陽花學運領袖林飛帆今天正式就任民進黨副秘書長，不過因為林本人過去對於民進黨有諸多批評，外界也關注他與時代力量的互動，立委洪慈庸更感嘆年輕夥伴為何選擇加入民進黨而非時力。林飛帆坦言，他過去確實對民進黨有很多批評，「但如果只有批評，他今天不需要來到這，如果對這個政黨的一切是毫無批評、全盤接受，這個黨也不會需要我來到這裡」。他說，希望自己說的話，「能成為這個政黨往下個階段去的養份」，雖然他自己也常被批評，而他未來努力促成各階層對話。

民進黨今上午舉行中央黨部人事主管記者會，由主席卓榮泰、秘書長羅文嘉介紹林飛帆及對話小組工作主持人呂家華。不過因為林飛帆過去曾參與太陽花學運，與時代力量關係緊密，又曾屢次批評民進黨，今天媒體焦點也全都落在林本人身上。

其實林飛帆的人事消息上週就不斷傳出，但當時羅文嘉仍否認還稱自己的「口袋是空的」，今天記者會一開始，他就先向媒體致歉，表示當時因沒得到最後確認，所以還無法證實。

羅也坦言，自己在半年前就曾傳訊給林飛帆，希望爭取他到黨中央工作；當時卓榮泰跟他說，一度還問「你覺得有可能嗎？」但若能爭取到林飛帆，對於民進黨爭取大選、永續發展都是非常正面的，於是他就展開長達半年的「對話工作」。

卓榮泰也說，他日前出訪華府時，晚上趕完行程後就在當地跟林飛帆見面，兩人一瓶啤酒、一杯果汁，「雖然遠在太平洋彼岸，但當時談得都是針對國內各項事務的方向」，當時也就確認了今天要向媒體報告的副秘書長一職。

卓強調，他是在記者會前幾分鐘，才親手簽了林、呂兩人的入黨申請書，

由於外界關注林飛帆加入民進黨後與時力的關係，媒體詢問林飛帆之後會不會把選票從時力吸到民進黨？是否向過去批評過的民進黨人士道歉？

林飛帆說，政黨之間的競爭是常態，也是台灣民主社會良好的體制，他在此時此刻加入民進黨，面對的不僅是2020的選戰，也包含下個4年如何重新面對社會期待，在轉型工程中把基礎跟對話工作做好，這是他加入民進黨的重要原因。

林說，外界很關心未來選舉民進黨跟時力的競爭，他相信真正的焦點不會是在選舉競爭，「選舉是一時的，未來在政策上朝野政黨如何對話，並在議題分進上合作」，這是他會盡力去促成的。

話鋒一轉，談及過去對民進黨的批評，林飛帆表示，若他只有批評，他並不需要來民進黨，並強調自己說過的話，「能成為這個政黨往下個階段去的養分」；民進黨過去遭受許多外部批判、內部路線討論，但這是民進黨的常態，相信是國內許多政黨的常態，「此時此刻大家在同一條船上，相對我而言就是虛心向大家請教」。

此外，媒體追問，過去副秘書長的職務薪水約是9萬元，外界質疑是不是「薪水坐上太空梭」？林說，他這6個多月跟羅文嘉和卓榮泰聊工作時，都沒有聊到薪水，他自己也不知道薪水多少，坦白說如果要賺錢，他不用來民進黨做政治工作。

此外，媒體也詢問，人事佈局是否要彌補民進黨跟學運世代的裂痕，並有助於提升明年大選的年輕選票？不過羅文嘉僅回答，去年1124選舉後他回到黨部，檢視過去兩年的民調並交叉分析，「民進黨已經無法跟過去優勢相比」，所以他要找比自己更年輕、有理想性的年輕人當副秘書長，沒談及對於選舉的幫助。

(中時 )