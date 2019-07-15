國民黨上午公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜拔得頭籌，獲44.805％支持度，大贏前鴻海董事長郭台銘17％。韓國瑜得知勝出後，他接續向為他守電話的庶民大眾、黨中央、黨內4位參選同志致謝，更不忘向高雄市民訴說，強調會兌現市政承諾，並感性地指出「未來要做的事情與挑戰好巨大，心中沒有一絲一毫喜悅，感到無比沉重，希望承擔此責任後，能得到更多朋友幫忙」，未來也將請人整理4位參選人的寶貴政策。

國民黨上午11點舉行民調發布記者會，高雄市長韓國瑜以44.805％支持度勝出，緊接在後的是前鴻海董事長郭台銘27.73％、前新北市長朱立倫17.9％、前台北縣長周錫瑋6.02％、孫文學校總校長張亞中3.544％。民調結果公布後，黨主席吳敦義帶領韓國瑜、周錫瑋、張亞中依序進場，朱立倫與郭台銘則未出席。

韓國瑜發表感言時，首先感謝支持他的好朋友、庶民大眾、基層民眾上周執行民調堅持替韓國瑜守電話，對他不離不棄，接著向黨中央致謝，一開始在高度質疑情況下，吳主席忍辱負重與黨內同仁辛苦舉辦公平公正公開的初選。

韓國瑜接著感謝黨內參選同志並指出每個人的優點，他看到郭台銘堅毅不拔的精神，覺得朱立倫為口才好、學識豐富、浩然之氣的論述家，周錫瑋則時常散發陽光、歡樂，且言之有物發人深省，而張亞中則渾厚、學識非常好，很多朋友都讚賞他的發言。

韓國瑜說，此次黨內初選，彼此激盪思考，讓他受益良多，未來將請人整理四位參選人的寶貴政策，若有可行性的，相信彼此的思想與精神都可融於一體，共同來推動。

另外，韓國瑜仍不忘向高雄市民訴說，強調攸關高雄市長責任絕不會懈怠，他還是高雄市長，承諾達成的市政一定會全力以赴。

韓國瑜指出，不管是建設性批判或目的性黑韓，他將「逆增上緣」，凡是愈批判的言論，就代表自己努力不夠，未來也會解釋澄清，但若是惡意批判，期盼告一段落，每次選舉讓人心糾結，社會充滿不愉快負面能量，這不是台灣民主政治所追求的。

韓國瑜再次向綠軍喊話，他說，蔡政府執政三年來，吃向難看，導致各行各業憂心匆匆，他將號召海內外朋友、長期支持民進黨的綠軍朋友，張大眼睛檢視民進黨執政三年來的施政品質，「這三年讓人太失望」，呼籲2020選出優質、能苦民所苦的政治人物與政黨，讓惡劣、吃香喝辣、鬼扯的政治人物下台。

韓國瑜說，未來要做的事情與挑戰好巨大，他的心中沒有一絲一毫的喜悅，感到無比沉重的壓力，只希望承擔此責任後，能得到更多朋友幫忙，一起開創台灣美好未來，擁護中華民國，幫台灣子孫開闢更光明燦爛復甦的光明。

(中時 )