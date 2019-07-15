《翻爆精選》黑韓言論滿天飛 韓國瑜智慧回應：逆增上緣 12:262019/07/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《翻爆精選》黑韓言論滿天飛 韓國瑜智慧回應：逆增上緣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今（15）日確定出線，將代表國民黨參選2020總統大選，他於黨中央記者會表示，初選過程出現很多黑韓的言論，我要以佛法的「逆增上緣」四字回應，有心人越是批判我，我的心性就越成長！ 更多精彩新聞，盡在《翻爆》！ 更多新聞請看中時電子報+QRCODE (中時電子報) #《翻爆精選》 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治熱門新聞 韓國瑜痛批蔡政府一堆虎豹獅象 吃相難看 - 政治 - 中時 郭台銘取消初選民調公布後記者會 改發新聞稿 - 政治 韓國瑜勝出！將先見吳敦義展團結 - 政治 壓倒性勝出！國民黨總統初選 韓國瑜總支持度44.805％ - 政治 蔡英文為何重用林飛帆 港媒爆兩個目的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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