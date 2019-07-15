高雄市長韓國瑜今（15）日確定出線，將代表國民黨參選2020總統大選，他於黨中央記者會表示，初選過程出現很多黑韓的言論，我要以佛法的「逆增上緣」四字回應，有心人越是批判我，我的心性就越成長！

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(中時電子報)