美國總統川普於日本G20峰會上，對華為問題有所退讓。此後不斷有美國官方表態，建議有限度地對華為恢復供貨。《路透社》15日援引一名不具名的美國高級官員的消息報道稱，美國總統川普最近放鬆對華為限制的決定可能迅速推進。消息人士稱，「美國可能最快在2周內允許美企重新向華為銷售產品」。

美國商務部於5月16日將華為公司及其子公司納入實體清單。幾天後，美商務部又發布了有效期90天的「臨時通用許可證」。在此期間，仍部分允許美國企業向華為出口、轉口，或從美國國內轉移美國的產品和技術給華為公司。

美國商務部長羅斯9日在該部門組織電話會議中表示，官員們將向美國公司發放許可證，允許它們在「美國國家安全不會受到威脅的情況下」向華為出售產品和技術。 路透社報道，兩家向華為供貨的晶片企業表示，在羅斯的上述表態之後，他們將會申請更多的許可證。

此前有消息稱，包括高通公司和英特爾公司在內的華為的美國晶片供應商，前段時間一直在遊說政府。晶片制造商認為，華為公司出售智能手機和計算機服務器等產品，使用的是常見的零件。因而不太可能帶來像華為5G網路設備那樣的安全擔憂。

路透社稱，華為2018年花費700億美元採購零件，其中約有110億美元進入了高通、英特爾和美光等美國企業的腰包。

中國外交部發言人耿爽12日表示，美方以莫須有的罪名打壓包括華為在內的大陸企業，不僅損害了大陸企業，也損害美國企業的利益。並稱，在陸美元首大阪會晤期間，川普曾表示，將允許美國公司繼續向華為供貨，希望美方說到做到。

(中時 )