中共黨媒《人民日報》海外版頭版「望海樓專欄」15日批評，民進黨借所謂借「台灣安全」之名，行「綠色恐怖」之實。在民進黨治下「台獨」言行可以招搖過市，主張「統一」卻要遭到打壓。痛批，民進黨的民主、自由淪為世人的笑柄。此外評論表示，蔡英文借詆毀香港「一國兩制」，來阻撓兩岸統一的進程，不過是螳臂當車。

評論稱，此番過境美國，蔡英文張嘴閉嘴「民主、自由、人權」，強調「台灣站在民主的最前線」，以此跟美國某些人套近乎、博同情。但人們看到的事實是，「民進黨打著民主反民主」，在他們的胡作非為之下，台灣的所謂「自由、民主、人權」早已成為民進黨欺世盜名的「遮羞布」。民進黨借「台灣安全」之名，行「綠色恐怖」之實，阻撓兩岸交流。

在民進黨治下，「台獨」言行可以招搖過市，主張「統一」的人們卻要遭到打壓；為德不卒的人可以「沐猴而冠」，正當遴選產生的公職人員卻無法履新。凡此種種，不一而足。民進黨嘴上的「民主、自由、人權」早就淪為世人的笑柄。

對於在蔡英文在哥倫比亞大學的演說，評論痛批，蔡英文還罔顧事實，顛倒黑白，詆毀「一國兩制」在香港的實踐，一方面暴露了她的虛妄和居心，一方面也暴露了她的恐懼和絕望。

「一國兩制」是解決香港問題的最佳方案，香港回歸祖國以來，保持了長期繁榮穩定，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世矚目的成功，這是不可否認的一個客觀事實。

評論指出，「一國兩制」也是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣的長治久安。有強大祖國做依靠，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足。蔡英文企圖借詆毀香港的「一國兩制」實踐，來阻撓兩岸統一的進程，這種伎倆不過是蚍蜉撼樹、螳臂當車。

評論強調，「台獨」分裂活動逆歷史潮流而動，違兩岸民心而為，沒有前途、註定失敗。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。不要低估大陸政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

(中時 )