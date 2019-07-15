為使移工瞭解申請轉換雇主或工作案件受理及公告情形，勞動部所建置的「移工轉換雇主專區」即日起新增英文、印尼文、越南文及泰文等語言，讓移工能查詢轉換雇主或工作申請案的辦理情形，以及有意接續聘僱的新雇主相關資訊，使移工更便利轉換新雇主。

依現行規定，移工若遇有不可歸責的事由，如被看護者往生或移民、雇主關廠、歇業或人身侵害等情事，移工除了可以透過三方或雙方合意轉換到新雇主處工作外，勞動部也建置移工轉換雇主的資訊專區，使移工得以順利轉換至新雇主處工作，該系統上線至今，已協助移工成功轉換雇主的比率已達9成以上。

勞動部說，考量移工如果若要自行上網查詢轉換雇主資訊，因轉換雇主系統僅提供中文界面，不諳中文的移工無法即時查詢轉換雇主或工作申請案相關資訊，為強化移工的轉換雇主機制，因此增加英文、印尼文、越南文及泰文等4國語言的使用界面，在護照號碼欄位輸入移工的護照號碼，即可查詢自身轉出案件辦理資訊為「公告中」、「已下架」或「未登錄」等狀態，也可查詢有意接續聘僱的新雇主公告資訊。

若移工在使用「移工轉換雇主專區」有相關問題，可致電1955專線尋求協助。

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