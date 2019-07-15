全盛時期堪稱台灣首席文藝片女主角、開啟台灣愛情片輝煌盛世的資深影后甄珍，淡出影壇、旅居美國的她，最近飛來台灣參加高雄市政府舉辦「甄愛高雄群星會」系列活動，原訂結束行程今早將離開高雄，卻驚爆身體不適，凌晨緊急送醫，事後低調婉謝探訪，也不願受訪說多病況。

據《中央社》報導，甄珍特地前往高雄，12日一連參加「真情面對面」座談會、「甄珍經典文物展」開幕儀式及「甄珍高雄影展」開幕典禮，還跟高雄市長韓國瑜挽手走了紅毯，隔天又搭船遊高雄港，推動在地觀光旅遊，昨(7/14)白天則舉辦了簽書會，晚間到駁二電影院欣賞影展開幕片《心有千千結》，結束時約莫晚間9點半，才回到下榻飯店休息。

甄珍這趟高雄之旅行程滿檔，身體疲累不在話下，飯店方接受採訪表示，本來今天中午要Check out返回台北的甄珍，凌晨突然身體不適，因此請飯店代為叫車，在友人陪同下至高雄醫學大學附屬醫院就醫，直到稍早才出院回到飯店，讓人相當擔心她的身體狀況，韓國瑜也在第一時間致意表達關心，然甄珍婉謝探視與關心，表示目前只希望能多休息，不接受採訪。

(中時電子報)