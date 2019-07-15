台灣國際勞工協會今天到行政院前抗議，指「各部聯手搞南向，瀆職剝削境外生」。教育部對此指出，學校及仲介公司有無涉及違反刑法或人口販運法等相關情事，均移請檢調偵辦，絕不允許跨越人權紅線，並展現遏止不肖仲介的決心。

教育部表示，自107年起陸續針對康寧大學、育達科技大學及建國科技大學非新南向產學合作國際專班境外生，工讀權益遭到不法侵害，均迅速查處不護短，經查證後，依情節輕重，分別給予三所學校嚴厲處分。除三校均禁招境外生外，情節嚴重者，更將學校列為專輔學校，以持續列管。

教育部也要求學校對學生提供補償與協助措施，並已組成跨部會工作小組共同維護境外生就學權益。

教育部表示，自106年起推動新南向產學合作國際專班，除就專班訂定規範，每學期均到學校及實習廠商辦理查核，確保學生權益。

為保障專班學生校外實習與工讀權益，教育部並訂定專班學生實習及工讀規範，要求校外實習應訂定三方合約、學生校外實習津貼及工讀薪資皆應直接匯入學生專屬帳戶且應分類入帳、嚴禁廠商有代扣代辦費或代扣學雜費之情形、學生於同一廠商從事校外實習課程及工讀活動每周總時數不得逾40小時。

(中時 )