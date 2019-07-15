高雄市長韓國瑜（中）將代表國民黨角逐2020總統，與國民黨主席吳敦義（右二）、前台北縣長周錫瑋（右一）、孫文學校校長張亞中（左二）、國民黨副主席郝龍斌（左一）齊喊團結口號。（黃世麒攝）

高雄市長韓國瑜（後左）與初選對手、前台北縣長周錫瑋（後右）擁抱致意。前為國民黨主席吳敦義。（黃世麒攝）

韓國瑜離開黨部時，降下車窗向支持者拱手致意。（黃世麒攝）

韓國瑜（右）離開黨部時，降下車窗向支持者拱手致意。（黃世麒攝）

韓國瑜大勝郭台銘，將代表國民黨角逐2020總統，韓的支持者在黨部前開心慶祝。（黃世麒攝）

韓國瑜大勝郭台銘，將代表國民黨角逐2020總統，韓的支持者在黨部前開心慶祝。（黃世麒攝）

國民黨總統初選民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜以44.805％支持度贏過鴻海創辦人郭台銘的27.730％，將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的蔡英文總統。

(中時 )