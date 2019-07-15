觀光業40萬人連署，要求儘速將觀光局升格為觀光署，然而學者指出，該案早已由政院送交立院，卻已躺在立院超過2年未審，且明年又要進行總統與立委選舉，各立委忙連任，下一任會期恐怕也無法審核。學者表示，希望升格觀光署後，應分設北中南東分署，才可有效整合各地觀光資源，否則觀光客將永遠困在北部地區。

交通部長林佳龍日前表示，觀光是火車頭產業，支持觀光局升格觀光署，且我國觀光產值僅佔GDP約4％，與其他觀光大國相比明顯過低，來台國際旅客人數也還有成長空間，此外應提升民眾滿意度，以大數據訪問焦點團體並分析民調，計算投入與產出的比例，讓全國一起拚觀光。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，目前成立觀光署已有共識，但因為觀光署綁在交通部組織條例內，還有許多細節需要處理，例如媒體監理機制運作、職權分配等，朝野對此仍有不同意見，雖然幾個月前行政院曾建議，將觀光署從交通部中獨立，但因該案早已送交至立院，若要獨立就須一切重來。

黃正聰表示，觀光署將交通部路政司某些功能併入，也加入修法機制，過去觀光局若要修法，必須透過交通部相關科目協助，但升格後將納入法制人員，可具備更大的決策權力，觀光署會更完整。

黃正聰說，觀光署針對海外人力也進行擴編，約增加4倍人力編制，由於現行海外人力幾乎是零編制，都是以調派為主，若原是擔任主管職，要調派海外只能接任非主管職，屆時調派時間結束回來後，也不一定還有職缺，等於沒有正常升遷管道，因此會降低同仁調派意願。

黃正聰表示，觀光局升格案已躺在立院待審約2年時間，但因明年屆逢大選，立委恐怕要拚連任，下一任會期也沒有時間耐心審法案，今年要通過機會不大，不過他強調，現行觀光資源多集中北部地區，升格觀光署後應成立北中南東分署，才可整合各地資源、照顧中南東部的觀光客，否則單憑地方政府難以做到。

(中時 )