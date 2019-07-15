國民黨總統初選結果今天上午出爐，黨內參選人的紛擾是否就此落幕？立委江啓臣上午受訪指出，初選過程的競爭，希望能有助於國民黨內部的民主化，呼籲5位參選人秉持運動家精神，勝不驕敗不餒，邁向明年大選。

江啟臣指出，結果出來了，也呼籲所有參選人能秉持運動家精神，勝不驕敗不餒，團結合作邁向明年的大選。盧秀燕市長有提到去年的台中模式，經歷了初選，選後團結合作，到最後的勝選，可提供給中央參考，給這5位參與國民黨總統初選的參選人參考，所有支持者都能團結一致，支持黨提名的候選人，共同為明年的大選及立委選舉努力。

江啟臣表示，初選過程一定有競爭，希望這些競爭的過程有助於國民黨內部的民主化，也為未來國民黨在初選上能樹立典範，特別是這次參與初選的人數及全民調的使用，大概都是過去國民黨首次採用且首次進行，所以這一次的結果，幾乎也是告訴國民黨只能成功、不能失敗。

至於媒體詢問郭台銘取消記者會，江啟臣表示，郭董一定是一個有風範、有運動家精神的參選人，尤其他過去是傑出的企業家，當然不只郭董，其他幾位參選人也一樣，也都如此。比賽剛結束，輸得難免心情不好、受挫，難免想私下沉澱一下，這時候，不要相互刺激，讓參與者能夠沉澱，然後相互拿出最大誠意，為未來的團結合作奠下基礎，這才是現在5位參選人應該做的事。

江啟臣強調，初選過程一定有競爭，各方都為自己的立場作考量，也會認為選舉的過程或遊戲規則是不是會不利自己，這都是人之常情，也都是常態，但既然是比賽就是要遵守規則，拿出運動家精神。

(中時 )