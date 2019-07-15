▲縣府在漳興國小辦理的「108學年度國民中小學新生常態編班作業」，各校都派代表到場關心。（楊樹煌攝）

備受家長矚目的國中小學生編班作業，南投縣政府今15日在南投市漳興國小辦理「108學年度國民中小學新生常態編班作業」，順利完成全縣37所國小、24所國中電腦編班，由縣府教育處長陸正威親自開啟電腦編班作業系統，採電腦亂數等方式進行公開編班，各校也都派員到場參與，了解編班作業流程及後續相關事宜。

陸處長表示，今年南投縣仍是沿用歷年的常態方式進行公開編班，與全國統一，落實常態編班政策，為孩子建構一個更公平、更多元的學習環境，讓教育機會均等，每個孩子都能自然成長茁壯，發揮他們豐富的創造力，適性揚才、多元展能，彰顯有教無類的教育意義，進而促進南投的教育競爭力。

教育處並說明編班方式為，國小一年級學生以「電腦亂數」編班；國小三、五年級學生按照學業成績以「電腦S型分組亂數」編班；國中一年級學生按照入學測驗成績以「電腦S型分組亂數」編班，其他年級若因增減班，需重新編班，則是由學校自行決定，採用公開按學業成績以「電腦S型分組亂數」編班，或由電腦從各班隨機抽出數名學生方式編班，最後將編班結果報府核備。

常態編班作業完成後，現場列印一式兩份，分別由學校和教育處留存公告，各校須於校內公告15日，並於7日內以公開抽籤方式編配導師，再將結果報府核備。

(中時 )