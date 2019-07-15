國民黨總統初選結果出爐，高雄市長韓國瑜勝出。台南韓友會15日上午在仁德區舉辦同歡會，現場準備大批串燒、豆花與現炸排骨酥等美食供支持者免費吃到飽，現場歡聲雷動。不少韓粉興奮大呼「2020非韓不投」；更有韓粉激動說，韓不但是國民黨救星，更是「蔣經國第二」。

慶祝韓國瑜贏得初選，台南韓友會在仁德區星際美食廠準備美食與韓粉同歡，現場除有「總統串燒」2020份外，還有豆花、排骨、鳳荔酥、烤地瓜等各500份，以及「凍蒜水」，免費吃到飽。許多支持者齊聲歡呼，強調對韓國瑜贏得初選有信心，還高喊凍蒜、加油，現場情緒沸騰，如同小型造勢會。

台南韓友會會長鍾炳耀表示，該會月初成立，由台南市各行各業認同韓國瑜理念的支持者自發性成立，目前成員超過200人，組織規模正逐漸擴大，未來還將陸續設置分會或服務站，替韓國瑜角逐2020總統全力輔選。

(中時 )