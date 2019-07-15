第30屆世界大學生夏季運動會14日在意大利那不勒斯落幕，下屆賽事將於2021年在大陸成都舉行。

當地時間22時許，國際大學生體育聯合會主席奧列格·馬迪欽在那不勒斯聖保羅體育場舉行的閉幕式上宣布：「第30屆世界大學生夏季運動會閉幕。」隨後，那不勒斯市長馬吉斯特里將國際大體聯會旗交給馬迪欽，並由馬迪欽將會旗交給成都市市長羅強。

「這是一個令人激動的夜晚！世界大運會正式進入成都時間。」羅強在現場表示，成都1600萬市民，將熱情歡迎來自世界各國和地區的朋友們。2021年，讓我們相約成都，相約中國。

在緊接著進行的成都主題表演中，大熊貓、中國功夫、中國戲曲等中國元素均出現在舞台上，並先後演唱了《我的太陽》《蜀繡》《成都》等歌曲，引來現場陣陣掌聲。

本屆世界大運會中，大陸大學生體育代表團共選派運動員198人，參加了14個大項144個小項的比賽，平均年齡22歲，來自21個省區市的66所高校。最終，以22金13銀8銅位列金牌榜第三，僅次於日本和俄羅斯代表團。

(旺報 )