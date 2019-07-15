刑事局中打偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示，新修組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重，而且犯罪者會處以強制勞動工作，民眾切勿以身試法。（盧金足攝）

有工程師背景的張姓男子組成詐欺「水房」集團，專門為詐騙集團洗錢，警方去年12月循線調查「水房」地點，竟設在中部打擊犯罪中心對面的國宅內，以「最危險的地方，就是最安全的地方」作為洗錢場地，張姓主嫌落網後，其他13名成員繼續操作洗錢，還吸收酒店小姐及白牌司機，警方循線查獲一舉成擒，全案依涉嫌刑法《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等，將嫌犯移送法辦。

刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊（第五隊）調查地下匯兌詐欺水房犯罪集團查獲張姓主嫌，追查發現張姓主嫌組成詐欺水房集團，以白牌司機可到處開車，方便交收贓款，透過高薪獎金利誘加入。

警方調查，該詐騙集團因快速獲不法利益，還到酒店灑錢尋歡，在酒店尋找機靈且具會計頭腦的小姐，以高額獎金制度誘使加入，專門為詐欺等犯罪集團進行非法匯兌洗錢。

刑事局中打偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示，去年12月在台中市西屯區一處國宅內，意外發現一個詐欺水房的一個據點線索，雖然當時詐騙成員逃逸，但是警方鍥而不捨的持續追查，今年7月10日，調查嫌犯詐騙據點及落腳處，在中華路夜市旁的大樓租屋重操舊業，蒐集犯罪事證，申請搜索票會同台中市、高雄市、嘉義市，以及彰化縣警察局，發動同步搜索，一舉查獲詐欺水房犯罪集團。

賴英門指出，調查張姓主嫌去年12月落網，但是另外一個核心成員繼續接手該詐騙犯罪集團，繼續操縱所有的成員，為詐欺集團洗錢、地下匯兌犯罪贓款，從去年3月份迄今，該詐欺水房犯罪所得高達5600多萬，詐欺集團詐騙的對象包括大陸地區民眾及海內外華人地區，其他犯罪所得警方還在調查當中。

警方指出，調查過程中發現張姓主嫌到酒店消費時，刻意吸收比較機靈酒店小姐加入他的集團，協助完成贓物運作、地下匯兌等工作，酒店小姐當成「賺外快」，每人行不一樣，少則幾萬元、多則1、20萬元都有。

此外，該詐欺集團為了要躲避警方查緝，在活動的過程中，與其他車手或詐騙集團碰面過程，習慣搭乘白牌計程車，也藉由固定搭乘的過程中，去結識幾名白牌司機，以高薪利誘，促使白牌計程車司機加入犯罪集團，協助主嫌交收詐欺集團的犯罪所得贓款。

警方總共查獲連同去年12月查獲張姓主嫌，總共查獲14名嫌犯，經偵訊後，移送台中地檢署偵辦，警方也查扣詐欺集團犯罪所得所購買的兩台合計總價500多萬元的賓士車輛。

警方呼籲民眾，切勿為賺取匯差，而透過非合法金融管道兌換金錢，造成地下匯兌水房橫行，造成犯罪集團介入，利用來流通犯罪所得金流，運輸從業員不僅不應參與犯罪更應主動將犯罪資訊向警方舉報；且新修組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重，而且犯罪者會處以強制勞動工作，民眾切勿以身試法。

(中時 )