又踢鐵板！以空服員工會為班底的長榮企業工會，今與長榮航空針對地勤人員罷工期間支援津貼協商，雙方無法達成具體共識。長榮航空表示，工會幹部左手罷工，是造成地勤超額工作的罪魁禍首，但右手又幫地勤爭津貼，兩面手法令人難以接受。

長榮航空聲明如下：

一、桃空職工發動突襲式罷工導致員工瞬間超額工作

長榮航空從一開始就呼籲桃空職工以旅客權益為重，勿輕易發動罷工，但桃空職工不但發動罷工，而且還進行對所有旅客和公司衝擊最大的突襲式罷工，造成眾多旅客原本規劃好的行程被破壞，也導致許多旅行業者承受巨大壓力與業務損失，更讓所有未參與罷工之員工瞬間必須承受超額工作負擔。

而這些都是因為桃空職工的幹部在之前與公司的協商中，拒絕接受公司所釋出的「飛安服勤獎金」、「辛勞航班調整」等方案，堅持「禁搭便車條款」及「勞工董事」等，有違一視同仁的公司治理精神和不符現行相關法規制度的訴求，最終導致破局所造成的結果。

二、長榮企工與桃空職工「一批人馬、兩塊招牌」

眾所週知，長榮企工和桃空職工的主要幹部完全是「一批人馬、兩塊招牌」，如廖以勤理事長，曲佳雲副理事長，秘書周聖凱等，這些幹部的背後勢力正是桃產總。換言之，雖然現在企工幹部大聲疾呼，要公司針對罷工期間辛苦的地勤人員給予福利，但當初不顧地勤人員可能面臨的超負荷工作衝擊，也不願意與公司繼續協商仍發動突襲式罷工的也正是同一批人。

面對工會幹部這種「左手發動罷工造成地勤同仁負擔超額工作量，右手要求公司體恤地勤同仁於罷工期間的辛勞，給予福利」的兩面手法，長榮航空實難苟同；而對於工會幹部企圖藉此向公司員工與社會大眾獲取「為地勤同仁爭取福利」形象的意圖，長榮航空更是難以接受。

三、呼籲工會將心比心 體會地勤同仁的心情

桃空職工幹部近日強力批判罷工期間由公司地勤員工自主成立的「綠絲帶」開放性臉書社團，要求公司必須針對「綠絲帶」內的言論進行處置，甚至要求公司必須關閉該社團。然該社團並非公司所設立，公司沒有立場對該社團進行任何所謂的「處置」，對於參與該社團或在社團內發言的人，更無權去侵犯其言論自由。

事實上，透過罷工期間的輿論資訊，社會大眾很清楚知道工會幹部本身才是有成立社團的一方，包含工會幹部用來傳遞錯誤訊息加深員工與公司誤會的私密社團「慢跑到最後」，以及對於輿論不滿意即踢出或封鎖的社團「一起陪長榮空服飛翔」等，然我們並未見到工會幹部對上述社團做出任何處置。

此外，在工會的社團中更是不乏對地勤員工及其他未參與罷工或立場相反之人士的激烈負面留言，如「資方狗」、「資方打手」等，試問堅守崗位的空、地勤人員作何感想，近期甚至有鼓吹「抓內奸」等整肅內部成員的言論，但工會幹部卻從未進行制止。我們對工會幹部以雙重標準的態度指責公司感到遺憾，在此呼籲工會幹部，若真有心要為地勤人員爭取福利，或許可以試著以相同的標準、將心比心地來體會地勤同仁的心情。

四、公司保證以具體行動及務實方案持續照顧員工

正如林寶水董事長所說，長榮航空對於本次罷工時期堅守崗位的所有空、地勤同仁深表感謝，沒有這些同仁，公司不可能渡過這場風暴。事實上，公司在罷工前就提出罷工期間執勤相關的獎勵措施，正是了解一旦發生罷工，所有未參與罷工的同仁將會承受非常大的工作負擔與壓力，公司也在罷工時和罷工後隨即給出這些獎勵措施，並不需要工會要求調解就會發放。

但之前桃空職工幹部們對上述的獎勵措施卻以「意圖阻礙工會進行罷工」等理由強力施壓要求公司取消，到後來甚至認為公司此舉就是在進行所謂的「秋後算帳」。我們在此想代替罷工期間執勤的所有員工請教工會幹部，當公司基於上述理由要給予罷工期間出勤同仁一些他們應得的獎勵與慰勞時，各位幹部大聲譴責公司且要求不得實施；但同時卻又透過提起協商，要求公司應給予在罷工期間執勤的地勤同仁福利，到底哪個才是工會真正的立場？

長榮航空無法理解工會幹部認為「獎勵出勤員工＝對罷工組員秋後算帳」的邏輯，但公司在此向全體員工保證，今後仍會持續以具體的行動與務實的方案，照顧所有願意和大家一起努力，再次擦亮長榮航空這個品牌，讓公司繼續成長、茁壯的員工。

(中時 )