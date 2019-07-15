國民黨總統初選民調公佈，結果韓國瑜以44%大贏郭台銘的27%，獲得壓倒性勝利，推究韓國瑜大贏原因，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，大家別忽略了一件事，韓國瑜現象是20年來在台灣政壇很少見的！

根據國民黨總統初選結果，高雄市長韓國瑜獲44.805％支持度，前鴻海董事長郭台銘27.73％，前新北市長朱立倫17.9％，前台北縣長周錫瑋6.02％，孫文學校總校長張亞中3.544％，韓國瑜確定勝出，將代表國民黨角逐2020總統大選。

聯合報導，謝龍介指出，台灣第一次有這樣的翻轉是在陳水扁時代的反抗威權統治；第二次則是因為看不下去陳水扁的貪腐，轉而支持形象清新的馬英九；第三次就是韓國瑜旋風，從基層而起的力量認為民進黨執政下民不聊生、經濟落後，才會起而支持主打庶民經濟的韓國瑜。

謝龍介表示，很多人以為支持韓國瑜的就是韓粉那一群固定的人，但根據他手裡民進黨國安系統的情資，國安系統在觀察韓國瑜5場造勢活動之後，已感受到嚴重危機，這種翻轉的力量，如果用傳統的政治思維去看待，都會看走眼，而且他相信這股力量會一直延續到明年的大選。

(中時電子報)