空服員罷工期間地勤人員工作量暴增，長榮企業工會今早與長榮航空召開第二次調解會，要求加發地勤每日5000元津貼，最後調解仍無共識，將擇期再行調解。長榮航空指出，長榮企工與桃空職工「一批人馬、兩塊招牌」，當初不願與公司協商、不顧地勤人員面對的衝擊，逕自發動罷工，現又反過來要求公司給予福利，兩面手法令人難以接受。

長榮航空指出，長榮企工和桃空職工的主要幹部完全是「一批人馬、兩塊招牌」，如理事長廖以勤、副理事長曲佳雲，秘書周聖凱等，這些幹部的背後勢力正是桃產總。

長榮航空表示，當初桃空職工拒絕接受公司釋出的「飛安服勤獎金」、「辛勞航班調整」等方案，堅持「禁搭便車條款」及「勞工董事」等而發動罷工，造成未罷工者承受超額工作負擔。然而罷工結束後，同一批人馬又以長榮企工名義，要求公司體恤地勤同仁，發放獎金給予福利，此種兩面手法讓人無法苟同。

桃空職工幹部近日強力批判罷工期間由公司地勤員工自主成立的「綠絲帶」開放性臉書社團，要求公司必須針對「綠絲帶」內的言論進行處置，對此長榮航空表示，該社團並非公司成立，因此也沒有立場進行處置，更無權侵犯社團發言人的言論自由。

長榮航空指出，罷工期間桃空職工成立社團「慢跑到最後」，社團內對地勤員工及其他未參與罷工或立場相反之人士的激烈負面留言，如「資方狗」、「資方打手」等，甚至有鼓吹「抓內奸」等整肅內部成員的言論，但工會幹部卻從未進行制止，痛批工會是「雙重標準」。

不只如此，長榮董事長林寶水以「年終、調薪、優惠機票」做為為罷工者的獎勵措施，卻被工會解讀為秋後算賬，長榮航空表示，「當公司要給予未罷工者獎勵，工會大聲譴責公司且要求不得實施；但同時卻又要求給予地勤同仁福利，到底哪個才是工會真正的立場？」也表示「無法理解工會所謂獎勵出勤員工等於對罷工組員秋後算帳的邏輯」。

(中時 )