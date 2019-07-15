紐約一戶人家1990年搬到新家後，在地下室角落發現一個158公斤生鏽鐵桶，放了9年後，屋主某天好奇，決定請人橇開，想看裡面到底裝了什麼，沒想到打一開一看，竟是一具懷有9個月身孕女屍， 警方後來尋線找到女屍的閨蜜，最後確定死者就是消失30年的姊妹淘。

《新聞挖挖哇》在節目中談及一起鐵桶藏屍案，經法醫驗屍，這名女屍死時年僅20多歲，西班牙裔，死亡已經超過30年，死因是頭部遭到鈍器重擊。

懷有身孕女子遭情人殺害後，藏屍於156公斤鐵桶內。（圖／翻攝自推特／Really Channel）

鐵桶藏屍案曝光後，警方根據通訊錄中的聯絡人，找到一名塑膠公司老闆艾金斯（Howard Elkins），但對方並未透露相關線索，只好先採集對方的DNA比對，果真比對出女屍肚中的胎兒，就是艾金斯的親生骨肉。

警方再度找上艾金斯，卻傳出他已舉槍自盡，後來又在通訊錄裡找到一名女子安卓拉（Katy Andrade）的，安卓拉證實死者就是她的閨蜜瑪蘿金（Reyna Marroquin）後，難過爆哭，她透露，瑪蘿金當年獨自到美國工作，與艾金斯陷入熱戀，直到艾金斯老婆找上門，才知自己是小三。

瑪蘿金當時曾打電話向遠在西班牙的安卓拉求救，覺得自己會有生命危險，但安卓拉趕到時，屋內已找不到瑪蘿金的身影，只留下還有些溫熱的飯菜，最後凱特回到西班牙，沒想到30年後被告知閨蜜早成了冰冷屍體。

(中時電子報)