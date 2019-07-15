蔡英文總統批評馬英九以前說要做的政見一樣都沒做。這句話由別人來講都還好，但由蔡英文來講，卻顯得格外諷刺，因為她自己政見跳票說話不算話的紀錄之多，讓馬英九相形之下根本小巫見大巫。舉凡教育、青年、勞工、住宅、發電、認同、溝通、兩岸、外交、轉型正義，十大領域，無一不跳票。

蔡英文參選總統時承諾她的政府「會給學術最自由的獨立空間，讓大家可以全心做研院，給政府施政做最嚴厲的監督與指教，也不用怕政治追殺。」，結果台大校長由非我族類的管中閔當選後，先用各種前所未見的理由硬是卡了一年不讓他上任，好不容易讓他上任後，蔡英文提名的監委們同樣用從未使用過的最嚴苛標準追殺彈劾管中閔。

青年政策上，選前蔡英文說要將投票年齡降低到18歲，國民黨也未反對，然而說好的承諾至今沒有落實。

蔡英文參選2016年總統時的勞工政見，包括縮短年總工時、扭轉低薪趨勢、保障過勞、公平的集體勞資關係等政策。結果2016年5月她就任時，單周正常工時已減為40小時，七天假也還保留著，但她卻在沒有進一步調降正常工時的情況下，砍了7天國假，讓勞工2017年的正常工時反而比2016年還長。至於扭轉低薪趨勢，一邊說實施一例一休而非真正的周休二日是為了讓需要多賺加班費的勞工多加班，一邊二度修法降低休息日的加班費；保障過勞？蔡政府一口氣增加了6種行業適用責任制，導致該行人員將不適用勞基法中工時上限的保障避免過勞；公平的集體勞資關係？上任後要勞工自己去跟老闆談，長榮自己去談去罷工了，事後接連有機師和空服員被開除。

2015年8月30日蔡英文當選前喊出8年要「完成」20萬戶社會住宅，她當選就任後，2016年6月內政部表示其中12萬為政府直接興建、8萬戶為包租代管，2016年9月行政院表示到了2020年，政府直接興建的社會住宅將有4萬多戶，包租代管的同樣有4萬戶，結果截至2019年6月為止，全國包租代管媒合戶數共4522戶，嚴重跳票不說，更難以想像要如何在5年內增加7萬5千戶。而政府興建的部分已完工的只有13941戶，但完工的當中有超過一半的7026戶是2016年10月31日前就完工出租的，是馬英九總統留下的，根本算不上蔡政府的政績，而興建中的14429戶，規劃中20397戶，把已完工、興建中、規劃中的通通加總也才48767戶，民進黨政府要在五年內再從零到有的完成7萬戶，有可能嗎？還是這時要改口只要「規劃中」就算是「完成」了？至於從號稱開始規劃了到實際完工可居住，只怕不知要到哪個猴年馬月了。

此外當選前蔡英文宣誓要杜絕房市炒作，讓不動產市場更加公開透明，結果2016年5月就任後，拖到2018年5月行政院才提出實價登錄2.0版本草案，揭露門牌號碼並讓預售屋即時納入登錄，然而在民進黨完全執政，一黨在立法院掌握超過6成席次之下，行政院的提案居然可以一直無法在立法院委員會中排審，拖到2019年5月民進黨立委張宏陸另外提案，反而就火速被排審，在7月1日立法院臨時會三讀完成，但張宏陸的版本只有將登錄責任由地政士與賣方改為買賣雙方，完全沒有讓不動產市場更加公開透明，因此被譏為實價登錄0.5版。

另外選前主打非核家園的蔡英文強調未來不會缺電、不會漲價電，結果不僅電價調高，還接連出現停電、斷電、跳電狀況，顯示每天可預備支應僅及突發狀況的備轉容量不足，而為了避免繼續缺電，蔡政府把腦筋動到火力發電上，引發空汙惡化問題，民眾不想用肺發電，才會讓民意翻轉，投下以核養綠公投的贊成票。

另外2016年1月16日蔡英文當選時說「「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，結果歐陽娜娜自稱是中國人後，慘遭砲轟，卻未聞蔡總統呼籲支持者應尊重歐陽娜娜的認同自由。

蔡總統就任總統前還說她未來要做最會溝通的政府，甚至呼籲年輕人不要怕跟政府機關打交道，「不用太溫良恭儉讓。」，可以大聲一點、可以拍桌。結果今年6月30日她的公開訪行程上，眾多圍觀民眾中，一位在維安人牆阻隔之外喊了句「蔡英文還我公投，還我民主」就被6名維安架離壓制在草地上。

兩岸關係上，蔡英文當選前一再強調會「維持現狀」，結果上任後馬上拒絕承認兩岸政府間原本都承認的交流基礎九二共識，導致官方交流中斷，陸客人數大減，表面上因為新南向觀光客總人數有增加，但觀光外匯總收入（不含國際機票費）上，由2015年的143.88億美元掉到2016年的133.74億美元，再掉到2017年的123.15億美元，因為陸客人均每日購物費金額是新南向各國客群的兩倍。

外交上，2016年選前國民黨質疑蔡英文當選後恐導邦交國減少，民進黨還予以反駁，結果一口氣少了5個。

縱使在民進黨最愛宣傳的轉型正義上，蔡英文選前說要盡可能還原真相，截果蔡政府任內調查局卻將戒嚴時期檔案保密年限再延長30年。

看了這些洋洋灑灑的跳票紀錄後，實在想不通蔡總統怎麼還好意思酸馬英九沒有兌現政見？不過回想起曾力挺陳水扁、蔡英文等民進黨人當選總統的李遠哲在十幾年前的名言：「選舉期間開出的政見支票，不一定表示要兌現」，再看看如今蔡總統對於各種政見跳票臉不紅氣不喘從不道歉的態度，似乎也就不用太訝異了。

(中時 )