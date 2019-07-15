國民黨第15任總統候選人初選結果15日公布，由高雄市長韓國瑜以44.805％平均支持率，壓倒性勝出，正式代表國民黨角逐2020總統大選。國民黨基隆市黨部黃希賢表示，全力相挺，另外呼籲不管是韓粉、果凍還是朱隊友，必須團結一致才能贏得明年總統、立委選舉，共同目標是「下架民進黨！」

「團結贏勝選，重返執政才能讓人民過好日子！」全台首位表態挺韓的主委黃希賢指出，韓國瑜的出線，沒有歡欣鼓舞，只有責任更加沉重，國民黨基隆市黨部在此感謝所有韓粉一路相挺支持，以及對國民黨的初選抱持著最大的支持與信任，初選結果顯示真金不怕火煉，事實勝於雄辯。

黃希賢說，國民黨若要重返執政，不只是需要韓粉而已，連同支持前鴻海董事長郭台銘的「果凍」、支持前新北市長朱立倫的「朱隊友」等等各方力量，都務必結合，團結一致才有可能贏得勝選。

他更進一步指出，明年不只是總統大選要贏，國會更是要過半，不能讓韓國瑜在未來的國會中「跛腳」，使得重大法案無法通過實施，而基隆市的立法委員只有1席，務必讓已提名的同志順利當選立委，集結所有同黨立委的力量，未來協助韓國瑜把不合理、不合法的黑機關廢除，肅貪不法份子。

「初選已結束，未來要一心一德下架蔡政府！」黃希賢認為，2020革命尚未成功，要讓百姓有祥和樂利的社會，並讓中華民國國旗繼續飄揚，就是要整合黨內所有力量，團結一致下架不讓人民過好日子的民進黨蔡英文總統的政府。

(中時 )