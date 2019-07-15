國民黨總統初選高雄市長韓國瑜勝出，台南市長黃偉哲15日先恭喜韓市長，並期待未來總統選舉兩黨能進行一場君子之爭；隨後，他話鋒一轉也強調，民進黨求勝的決心絕不亞於國民黨，甚至還更多。

黃偉哲指出，如今兩黨的總統參選人都出爐，也正式邁入黨對黨競爭的時代，他期待未來總統選舉能進行一場君子之爭，打一場高品質、高格調的選戰。他對民進黨與支持者有信心，不用管國民黨初選的風風雨雨，民進黨要顧好自己的陣營，把自己的選戰打得漂亮，才是最重要的事。

針對蔡賴合作一事，黃偉哲也認為，蔡賴2人絕對是一加一大於二，但這並不限於合作搭配，應該保持任何的可能，不侷限於任何方式，尋求支持者整合。

黃偉哲還說，民進黨求勝的決心絕對不亞於國民黨，甚至還更多，一些所謂隱性不甘願、含恨含淚投票者，應該是非常少數，大家應該顧大局、進行整合，他也相信分清楚大我小我的選民，才是佔最多數的。

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(中時 )