鹹酥雞夾不到低消，就要被老闆嗆？一名網友在臉書爆廢公社抱怨鹹酥店的老闆態度惡劣氣炸，她說因為半夜小孩吵著要吃鹹酥雞，只買了三角骨、高麗菜跟芋頭糕。遞給老闆時，他卻很不爽地把高麗菜甩回去架上，說一句「你的不到低消！你不要買了！」

當下原PO嚇一跳，反問「請問你低消是多少？」、「80！」、「我說可是我三角骨要50，這樣不夠嗎？」結果老闆聽完，又很不爽的回「你又沒說你要50啊！啊要等40分鐘你還要不要？」惱人的態度讓原PO怒火中燒，超想不買走人！同時也傻眼「想問各位，遇過要低消的鹹酥雞嗎？多少的低消呢？」

對此，網友紛紛留言，「第一次聽過有低消的鹽酥雞」、「我常買15塊錢甜不辣，還要求老闆幫我炸酥ㄧ點」、「我也遇過只買雞皮不賣的老闆⋯」、「我也有遇過，我買了30的魷魚，結果老闆雖然沒有要我別買，一邊炸還跟員工說，怎麼會有人只買30」。

但也有人覺得，重點是老闆的態度「低消什麼的都還好。態度這樣乾脆不要做生意，當討債集團比較實在」。

翻攝自 爆廢公社

(中時電子報)