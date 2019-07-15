大陸國防部14日公布，解放軍近日於台灣海峽的東南沿海舉行軍演。中共官媒今引述消息人士稱，這次演訓可能五大軍種全部參演，是一次大規模聯合演習。特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。而該消息的主語是解放軍，意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，屬一次高級別的聯合演習，或由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織。

環球網分析，首先，這條演習消息的發布方是國防部。一位長期關注國防部訊息發布的專業人士表示，在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。

2014年、2016年、2018年夏季期間，解放軍均在東南沿海舉行例行性演習，這些演習多是由媒體率先做出報導，然後官方再進行回應。而針對一次例行性安排的演習，國防部鄭重地主動發布一條消息，這顯然是在為此次演習可能產生的轟動效應做出鋪墊。

其次， 這條消息的主語是中國人民解放軍，這意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，很可能是一次高級別、大規模的聯合演習。

一位要求匿名的相關人士稱，這種表述方法肯定不是由某軍種牽頭、其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織的一次演習。該人士指出，提高聯合作戰能力是2015年開啟的軍隊改革的重大目標。

第三，這條消息沒有公佈演習時間，僅僅説「近日」。上述人士表示，這恰恰説明這次演習隨時都可以進行，這更好地體現出實戰性，體現瞭解放軍召之即來、來之能戰、戰之能勝的強軍目標。另一方面也是對社會公眾的提醒，告知大家近日在相關海空域可能會對漁民的正常作業，空中的航班造成影響。

此外，該相關人士還指出，以往國防部在回應媒體報道中會提及「不針對任何特定目標」，但此次發布中卻少了這些詞句，這表明此次演習可能有一些特定目標，甚至不排除針對特定目標進行一些特定戰法、戰術的演練。

(中時 )