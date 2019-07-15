林飛帆加入民進黨任要職，立委洪慈庸祝福滿滿，但她表示，現在是面對時力下一個階段成長跟挑戰的時候，希望黨內好好討論、凝聚共識，好久沒跟黃國昌委員好好聊。同時也強調，時力是她從政的決定，一路走來會始終如一，但2020局勢每個人都有扮演的角色，是一個「大聯盟」的概念。

針對黃國昌委員在媒體上談到，如果時力要當「小綠」他將會離開。洪慈庸也表示相當難過且不能理解，她說，團體裡難免有不同意見，黨內應好好面對困境，時力是一個「家」，不能因意見分歧，像家人「吵架」之後就揚言要離家出走。

洪慈庸說，面對時力下一個階段成長與挑戰的時候，黨內應好好地坐下來討論、凝聚共識，她和黨內很多夥伴很久沒跟國昌委員好好聊，接下來應為時力和台灣的下一步找出正確方向，並扮演台灣政治改革上的重要角色。

有關與正國會合作關係，洪慈庸表示，時力與民進黨之間在捍衛台灣民主自由方向一致，會樂於議題上合作與努力，在2020局勢每個人都有扮演的角色，這是一個「大聯盟」的概念。她強調，時力是她從政的決定，一路走來會始終如一，時力是當初成立的「家」，不可能放著不管而參與其他政黨派系。

有關媒體提到副市長楊瓊瓔仍不鬆口參選立委，洪慈庸回應，楊副市長有自己的規畫，她尊重，但後續若有參選計畫就要辭掉現職，這是最基本的要求。

(中時 )