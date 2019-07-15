近年解放軍重金投資，以發展自製航母。首艘航母遼寧艦1月完成全面維護和升級，而第一艘自製航母002艦目前正進行海試，可能年底前就能服役。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，中方正在研製第三艘航母，但它和前兩艘航母一樣，也不是核動力，而某些人認為，這就是問題所在。

北京軍事專家李杰說，解放軍要在海上真正發揮競爭力，就需要更有力，以彈射超重量級艦載機殲-15的核動力航母。

儘管解放軍有核潛艦，但它們所用的系統不夠力，並不適合航母使用。北京軍事觀察員周晨明指出，早在25年前，法國就已得到教訓。他指出，中國看到法國航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）的前例，就知道不要試圖把潛艦上的核反應器轉用到航母上。

法國為了降低核航母研發成本，在第一艘，也是唯一的核動力航母上，安裝了兩具核潛艦使用的K15核反應器，作為主要推進系統。

但這並不管用，「戴高樂」號體型龐大，引擎卻不夠力，最高速度只有27節，如今無奈地被冠上世界最慢航母的綽號。專家說，航母速度起碼要有30節，才能產生讓艦載機起飛的逆風。

周晨明說，「戴高樂」號由於龜速，以致戰力大減，而這對法國人來說，是慘痛的教訓。為了避免可能重蹈覆轍，北京如今尋求和俄羅斯合作。

(中時電子報)