韓國瑜勝出後 拜訪朱立倫 13:392019/07/15 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜在記者會結束後立即拜訪朱立倫（左）展現最大誠意，爭取爭支持。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜（左）15日自國民黨總統初選中勝出，韓國瑜在記者會結束後立即拜訪朱立倫（右）展現最大誠意，爭取爭支持。（陳怡誠攝） 高雄市長韓國瑜（左）15日自國民黨總統初選中勝出，韓國瑜在記者會結束後立即拜訪朱立倫（右）展現最大誠意，爭取爭支持。（陳怡誠攝） (中時 ) #韓國瑜 #初選 #朱立倫 #總統 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 09:122019/07/11 政治 韓國瑜好打？她嘆：民進黨誤判局勢 09:272019/07/11 政治 國民黨四大隱憂 藍議員憂不利2020 08:502019/07/12 政治 脫黨議題不利郭 徐巧芯：郭台銘團隊犯了戰略錯誤 02:152019/07/13 政治 朱立倫喊話 國民黨要團結 12:112019/07/14 政治 民調明揭曉 朱立倫：支持黨提名候選人 16:132019/07/14 政治 韓被酸贏不了大選？ 胡幼偉9字驚語開罵這批人 00:002019/07/15 政治 國民黨若分裂 朱稱2020可打包 01:052019/07/15 政治要聞 藍將公布初選 網：韓黑崩潰的一天 08:202019/07/15 政治 藍拚團結 王鴻薇：盼看到藍營的賴清德 12:302019/07/15 政治 政治熱門新聞 韓大贏郭原因？大家忽略了這件事 - 政治 郭台銘聲明：恭喜韓國瑜 未提未來動向 - 政治 - 中時 朱立倫：坦然接受初選結果 - 政治 - 工商 結盟韓國瑜？王金平祝賀詞露玄機 - 政治 林飛帆月薪曝光 網民：誰說民主不能當飯吃 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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