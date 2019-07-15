高雄市長韓國瑜（左）15日自國民黨總統初選中勝出，韓國瑜在記者會結束後立即拜訪朱立倫（右）展現最大誠意，爭取爭支持。（陳怡誠攝）
高雄市長韓國瑜（左）15日自國民黨總統初選中勝出，韓國瑜在記者會結束後立即拜訪朱立倫（右）展現最大誠意，爭取爭支持。（陳怡誠攝）

高雄市長韓國瑜（左）15日自國民黨總統初選中勝出，韓國瑜在記者會結束後立即拜訪朱立倫（右）展現最大誠意，爭取爭支持。（陳怡誠攝）

(中時 )

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