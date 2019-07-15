擁有百年歷史的基隆市信義國小，因為校舍老舊，去年6月啟動整建，目前工程進度超前2.1％。（基隆市政府提供）

擁有百年歷史的基隆市信義國小，因為校舍老舊，去年6月啟動整建，目前工程進度超前2.1％，市長林右昌（中）前往視察。（基隆市政府提供）

基隆市信義國小正在進行「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」，地下停車場將可增加348個汽車停車格。（基隆市政府提供）

擁有百年歷史的基隆市信義國小，因為校舍老舊，加上基隆市區停車位一位難求，去年6月22日啟動「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」，預定2021年完工。市長林右昌15日率隊前往視察，指出目前已完成第一期工程，且進度超前2.1％，期許如期如質完工。

林右昌指出，目前進度超前2.1％，品質也很不錯，為避免影響師生上課，信義國小的2棟教學大樓拆除會在暑假完成，接下來就是操場開挖、地下停車場動工，以及將仁愛國小的地下停車場也接合起來。

教育處指出，信義國小是位於基隆市中心樞紐的百年老校，生活機能便利，市府積極向教育部爭取到1億7003萬7000元補助經費，加上市府投入5億4000萬元經費，將可完成43間教室、10間廁所、10間樓梯。

另外，地下停車場將可增加348個汽車停車格，整體工程截至目前預定進度43.50％、實際進度45.6％、進度超前2.1％，教育處期盼工程能如質如期在2021年全部完工啟用。

教育處表示，信義國小因為臨近廟口及夜市，校內地下停車場新建增加的汽車停車格，可舒緩廟口夜市周邊的車流，讓整體道路安全獲得保障，且在信義國小校舍整建工程中，同時進行圍牆退縮，讓信義跟仁愛國小之間狹窄的仁二路137巷拓寬，一併解決當地多年來的交通瓶頸。

為配合工程施作，教育處提醒，即日起至2021年6月30日，仁二路137巷進行改道，從直線變成2處連續彎道，提醒車輛行經時減速慢行，並遵照施工管制的安全指示。

(中時 )