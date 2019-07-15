台中市首屆購物節開跑，市議員鄭功進15日建議，若民眾搭乘ibike參與購物節免費時數能延長，並針對每月破萬人次租賃的站點，推出有感單車輕旅行優惠，讓來台中遊客都能留下購物商機；交通局表示，該局配合推出「騎iBike購物趣 每騎10次抽好禮」歡慶活動。

鄭功進指出，台中市建置超過300處iBike租賃站，前30分鐘免費，4小時內每30分鐘收10元；每日高達5萬旅客人次進出的台中火車站，因鐵路高架化2期工程影響，大量人、車潮轉向被稱為後站的復興路出入口進出；經他多次爭取，目前終於出火車站就能直接換單車。

鄭功進說，市府既然有心建置大台中複合式交通系統，在人車出入眾多的台中高架火車站體周邊，應再積極思考如何讓鐵道、公車路網，搭配公共自行車站點無縫接軌；首屆台中購物節已開跑，若能提供參與購物節的加碼優惠絕對是市民一大福音。

交通局表示，微笑單車配合首屆台中購物節，在7月10日至8月18日期間，推出「騎iBike購物趣 每騎10次抽好禮」歡慶活動；民眾在全市騎iBike可獲得抽獎機會，騎乘次數越多中獎機率越高，鼓勵更多人騎iBike參與台中購物節。

交通局強調，台中市iBike已營運325租賃站提供9150輛車，除現有站點外，未來將繼續執行後續公共自行車建置計畫；在捷運、鐵路、大學、高中職、公車密集站位周邊為優先考量全面設置，強化全市轉乘路網，以利綠色運具發展。

(中時 )