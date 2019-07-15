知名作家九把刀今年初，於卓蘭鎮壢西坪，因發生擦撞車禍意外，被後方駕車民眾怒吼移車，最後2輛車主拍照存證移車等警方處理，為避免類似妨礙交通事件，台中警方將加強取締汽機車，停滯路中致妨礙交通，依法可處600元以上至1800元以下罰緩。

交通警察大隊長林沐弘表示，通常民眾遇到交通事故會將車停在馬路上，停逾10分鐘以上，若遇到上、下班尖峰時段，整條馬路除了塞、還是塞，駕駛人車上如果備有「平安筆」，在無人受傷、只有車損的情況下，就可以先行將車角定位，再移到安全地方等待員警處理。

警方指出，汽機車用路人在道路上發生交通通事故時，為避免2次車禍，先用「道路記號專用筆」，將雙方車角定位，再將車輛移到安全地方，等待員警到場協助，減少交通阻塞時間。

交通大隊提醒，車上若無平安筆，也可以拿隨身的口紅或是路邊石頭等暫代，因發生交通事故，車輛尚能行駛，而不盡速將汽車位置標繪移置路邊，致妨礙交通者，將依道路交通管理處罰條例第62條第2項規定，處駕駛人600元以上至1800元以下罰款。

(中時 )