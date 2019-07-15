大都會坎諾單場4安打。（美聯社）

陳偉殷在今日對戰大都會中繼1局，被犧牲打敲回1分，這是他明星賽後首度上場，距離前一次登板(7月4日)超過10天了。陳偉殷登板時落後4分，被敲長打之後還投了觸身球，總共使用23球。終場大都會以6-2擊敗馬林魚。

大都會派出名將迪葛朗(Jacob deGrom)先發，擊退馬林魚阿坎塔拉(Sandy Alcantara)。陳偉殷8局上登板，被羅薩利歐(Amed Rosario)逼到1好三壞，擊出二壘打。接下來的麥尼爾(Jeff McNeil)無論如何都不肯出局，即使兩好球了還是一直打界外，逼得殷仔用觸身球把他砸上一壘。

這時輪到全壘打王阿隆索(Pete Alonso)，他打成中外野深遠高飛球，還好沒變成全壘打(兩人在壘)，接殺之後由羅薩利歐跑回本壘得分。陳偉殷被敲1安失1分，表現尚可，兩好球卻解決不掉打者的老毛病仍然沒有改善。

總教練麥汀利(Don Mattingly)說這是一場奇怪的比賽，阿坎塔拉投得不算差，馬林魚11安打，只比大都會少1支，但是攻到滿壘也得不到分數。這是馬林魚的老症頭，麥總開季前就說過了。大都會則是由坎諾(Robinson Cano)單場4安表現最傑出，還有1發全壘打。

(中時電子報)