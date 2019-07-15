32歲韓國籍李姓男子，在韓國以高薪招募五名同夥來台，藏身台中中科園區豪宅經營賭博網站機房，刑事局布線後攻堅搜索，當場逮捕李嫌等6名韓嫌，初估1年賭資高達6.7億台幣。台中地檢署偵結後將6名韓籍嫌嫌犯起訴，未來判刑確定，將會面臨遭驅逐出境或入獄服刑的處分。

據了解，刑事局在今年3、4月間接獲民眾報案，指台中西屯路一處5樓透天豪宅，經常有韓國男子喧嘩，還有韓籍男子曾對附近飲料店員工嗆聲，附近居民懷疑他們在台從事不法活動，因此像警方檢舉。

警方調查，李姓主嫌從前年8月起，多次以觀光名義免簽來台尋找據點， 並在韓國以招待出國工作、宣稱每月可賺300萬至400萬韓圜(約台幣 11萬元)，吸收年輕人到台灣機房工作，還會帶員工到台中知名酒店喝酒尋歡，且不時搬遷據點，躲避警方查緝。

李嫌今年初落腳在中科園區附近，利用園區經常有外籍人士出入作 為掩護，警方見時機成熟，日前出動除暴特勤隊進行攻堅，當場將李 嫌等6人制伏逮捕，查扣電腦、韓國銀行認證用的OTP、租賃契約書等 贓證物。

警方調查，該集團在網路刊登韓文廣告，專門招募韓國賭客下注M LB、NBA等國際運動賽事，並無台籍賭客。自去年2月營運至今，已有 近6000名會員，在韓國當地以現金儲值方式投注，賭資迄今高達台幣 6.7億元。

警方表示，在韓國經營賭博網站是重罪，最重處5年有期徒刑，但台灣大多判處罰款， 韓國嫌犯可能看上這點，特別選擇來台架設機房，警方甚至懷疑，李嫌可能也利用巨額賭金在台幫忙洗錢而嫌移送法辦。未來一旦遭到判刑，將可能在我國服完刑後才能回韓國。

(中時電子報)