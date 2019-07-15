針對高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統，民進黨主席卓榮泰今日指出，民進黨抱著必勝的決心，無論是誰都是極大的挑戰，任何候選人都不能成為台灣的威脅，一定會努力讓蔡總統順利連任。

卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉等人共同主持記者會，宣布由太陽花學運領袖林飛帆接任副秘書長。

外界關心，民進黨如何看待國民黨總統初選結果。卓榮泰表示，這是場勢不均力不敵的民調，一開始大家對結果好像都了然於心，都知道結果大概會是如此。至於民進黨如何備戰，卓榮泰說，要看國民黨如何善後、整合工作成不成功。

卓榮泰指出，他還是誠心祝福國民黨順利選出候選人之後內部整合，因為台灣社會已經要進入到下個階段大選，每個政黨的內部要朝向成熟安定，才能讓台灣人民看到希望。民進黨選出最強的候選人，也希望國民黨選出最理想的候選人，只有民進黨最強、國民黨最強，選出來的候選人才會是台灣最強，只有台灣最強，才能夠保護台灣。

卓榮泰強調，民進黨一定會努力讓蔡英文順利連任，國民黨任何一位候選人出線，對民進黨都是極大的挑戰，因為國民黨是百年政黨，各方面綿密組織以及過去選戰經驗，國民黨是最強大、也希望它是可敬的對手。

未來選舉過程，民進黨會集合過去黨所有選戰經驗，加上新世代加入的新戰力與社會對話，整個大團結，希望形成保衛台灣的大聯盟，用這樣的訴求向人民尋求支持。

(工商 )