不過就在一年之間，62歲的韓國瑜從一個賣菜郎成為高雄市長、再從激烈的國民黨總統初選中勝出，即將代表藍軍參選2020總統大選。不論你喜不喜歡他，事實就是：此刻起，韓國瑜已是當今國內甚至兩岸三地，備受矚目的政治人物，影響動見觀瞻。

回顧韓國瑜的從政生涯，可說不斷在波折之中創造峰迴路轉，然後，高潮迭起。1990年，韓國瑜當選台北縣議員，正式踏上政壇，之後轉戰立委、消失政界、到台北農產運銷公司擔任總經理，至去（2018）年4月投入高雄市長選舉並於11月24日勝選，如今又贏得國民黨黨內初選，邁向2020總統大選之路。

一路走來，韓國瑜至少為國內政壇創下七大奇蹟：

一、當選高雄市長，終結民進黨在高雄市長達20年及原高雄縣33年的執政。

二、讓國民黨走出上一屆總統大選敗選陰影，重燃藍軍士氣，一人救全黨。

三、魅力十足，創造韓流與鋼鐵韓粉堅定相挺奇蹟。

四、一個月內連續舉辦四場造勢，場場吸引12-40萬民眾到場，盛況空前。

五、再次喚起民眾對中華民國與國旗的熱愛，對抗綠營台獨聲泿。

六、擅用庶民語言創造韓式金句，引領話題。

七、當選高雄市長僅約半年即獲民意支持，代表國民黨參選2020總統大選。

韓國瑜今年於世新大學演講時曾公開說，當初離開政壇的原因是迷失方向，自覺在立委任內表現散漫，生活變得荒唐不堪，有負選民所託，如今重返政壇，他已完全明白箇中道理，就是盡力替老百姓做事。深知自我使命的韓國瑜已刮起庶民政治旋風，創造中華民國全新的政治格局，接下來他的總統之路雖有挑戰，但更值得拭目以待。

(中時 )