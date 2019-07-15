國民黨總統初選結果今（15）天出爐，高雄市長韓國瑜遙遙領先。關於未來是否由候選人代理黨主席，韓國瑜會後記者會受訪表示，未來選舉是一加一大於二，更能發揮力量，這是大家共同期待，至於黨主席不一定是總統來兼任，他個人完全尊重中常會決定。

未參加國民黨總統初選的黨主席吳敦義日前強調，黨主席是黨員直選出來的，與總統不用掛鉤在一起，但也提出彈性方案，若總統候選人有意掌握黨機器，他可聘總統候選人為第一副主席，並請假3個月讓總統候選人代理。此外，日前有黨代表連署提案，建議刪除黨章中，攸關總統兼任黨主席規定，有望在28日全代會上通過。

詢及是否有考慮代理主席，未來如何與黨中央配合，韓國瑜說，他現在還沒有與黨中央討論過，中央黨部是一個組織架構，競選總部是另外一個，如何二合一或分進合擊來發揮功能，現在完全沒有談論到，未來會更縝密討論。

韓國瑜表示，其次，他要感謝主席吳敦義和黨內同志，這兩年國民黨狀態不好，非常辛苦，他要向吳敦義和中常委們感謝，未來選舉是一加一大於二更能發揮力量，這是大家共同期待。至於「黨主席不一定是總統來兼任」，他個人完全尊重中常會決定。

(中時 )