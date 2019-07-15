花蓮市長魏嘉賢（左一）視察鐵道園區改善工程。（花蓮市公所提供）

為提升鐵道周邊景致與打造友善公共空間，花蓮市公所去年爭取補助，規劃舊鐵道園區周邊改善工程，去年2月施工，5月完工，並在日前成完驗收。市長魏嘉賢今日前往現場會勘，對於人行道部分，表示將會持續爭取經費，將範圍擴大，替周邊的行人與明義國小的孩童們打造安全友善的行走空間，讓小朋友們安全的上下學。

魏嘉賢表示，此次舊鐵道環境改善工程是由內政部營建署「城鎮之星」計畫補助，獲得360萬元補助，市公所另籌40萬，發包金額為380萬元，改善工程包括人行道、牆面美化與明義國小家長接送區等。

魏嘉賢指出，義國小南門後方的大草坪，常遭汽車佔用，藉由此次工程將人行道延伸至南門後方，以避免起汽機車進入，保障行人安全，並提供家長一個安全接送孩子的空間。

另外對於民眾提出為何不將人行道銜接至林森路的疑問，魏嘉賢說，目前正積極爭取經費中，會將人行區域延伸至林森路口，提供安全的人行區域。

此外，針對舊型水溝蓋排水孔洞過大，常導致行人、輪椅及單車輪胎行經時的障礙與雨天溼滑問題，魏嘉賢表示，此次水溝蓋新增採防水塗裝與無障礙設計，在下雨天時，特殊塗裝更能發揮止滑功用，而無障礙設計則可避免因孔洞過大而造成的行路困難，為民眾提供了一個友善且無障礙的人行空間。

(中時 )