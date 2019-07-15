磁瑤堤防旁興建2座觀景平台，視野遼闊將美景盡收眼底。 （陳淑娥攝）

台中市甲后線自行車道全線完工15日舉行啟用儀式，將串聯大甲區、外埔區、后里區等自行車道路線，台中市副市長楊瓊瓔上午試騎後讚不絕口，忘憂谷支線磁瑤堤防旁同時興建2座觀景平台，視野遼闊將美景盡收眼底。

楊瓊瓔表示，甲后線自行車道分為主線16.97公里、六分路支線5.63公里及忘憂谷支線12.6公里，總計35.2公里，由后里新泰安車站行經后里火車站及大甲火車站，西至大甲蔣公路與臺一線(環島1號線)路口，工程總經費2458萬元。

「騎車不卡、安心出發！」洪慈庸指出，台中持續朝友善自行車空間發展，「甲后線自行車道」兼具在地特色景點連結。她協助爭取中央「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」，成功獲體育署核定補助60％。

觀旅局副局長陳育正說，甲后線自行車道忘憂谷支線磁瑤堤防旁興建2座觀景平台，忘憂谷春夏秋冬四季景色都很迷人，有了新的觀景平台，可讓遊客眺望稻浪美景，歡迎大家踴躍來騎乘甲后線自行車道尋訪忘祕境。

甲后線主線全長約16.97公里，沿甲后路設置，西側銜接「環島1號線」、東側銜接「東豐自行車道綠廊」、泰安新站，聯通山城與海線自行車道路網。六分路支線全長約5.63公里，行經外埔區，銜接月眉西路自行車道，終點銜接甲后路主線，形成迴圈型路網。忘憂谷支線全長約12.6公里，包括2公里長的堤頂自行車道，沿途可與鐵道共乘。

(中時 )