國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜出線，韓也將正面迎戰民進黨籍的現任總統蔡英文。對此，民進黨主席卓榮泰說，國民黨的民調是「勢不均、力不敵」，大家都對結果瞭然於心，並強調民進黨怎麼備戰，「要看國民黨怎麼善後」，端看他們整合成功與否。

卓榮泰說，誠心祝福國民黨選出總統候選人後，內部可以整合，因為台灣社會已經要進入到下個階段大選，每個政黨的內部要朝向成熟安定，才能讓台灣人民看到希望；只有民進黨、國民黨都推出最強的候選人，才會是台灣最強、保護台灣，但民進黨會努力讓蔡英文順利連任總統。

卓榮泰說，至於國民黨任何一個候選人出線，對民進黨都是極大的挑戰，因為國民黨是百年政黨，各方面綿密組織以及過去選戰經驗，都是最強大且可敬的對手。

卓榮泰指出，未來選舉過程，民進黨會集合過去所有選戰經驗，並加入新世代戰力與社會對話，形成保衛台灣的大聯盟。

卓說，任何違反保衛台灣基本立場的人，都不要讓他成為台灣的威脅，強調民進黨抱著必勝的決心。

此外，由於韓國瑜曾在政論節目時自比是九世元陽的唐僧、人人都想咬一口，甫上任的民進黨副秘書長林飛帆今則引用此酸韓，表示「我只有一個心得，就是如果他真的做到九世元陽，那就更難打了」。

(中時 )