國民黨總統初選結果15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。國民黨立法院黨團透過新聞稿表示，全力支持經由黨內初選產生的總統參選人，並呼籲全黨上下團結一致，齊心賣力輔選韓國瑜，讓國民黨大步邁向重返執政之路，2020下架蔡政府、國會贏得過半席次。

國民黨團表示，黨內總統初選5位參選人透過北中南三場電視政見發表會，完整提出未來治國理念與國政願景後，進行長達一周的大規模民調，進而於今產生代表國民黨參選2020總統的候選人，過程公平、公開、透明的君子之爭，已為我國政黨民主作風樹立典範。

黨團也說，除表達對於韓國瑜的期許與全力支持外，也認同所有參選人均為黨內重要資產，必須加以珍惜與善用；初選過後即是團結的開始，呼籲全黨上下齊心努力，以贏得明年大選為共同唯一目標。

黨團還指出，民進黨執政三年多來，挾龐大國家資源極盡政治鬥爭、清算在野黨之能事，卻無心於福國利民之施政，導致經濟困乏、民生凋敝、族群撕裂；另外，蔡英文政府假中華民國之殼行偷渡台獨之實，兩岸與外交關係因此嚴重失衡，我國的國際生存空間遭前所未有壓縮，國家前景令人憂心忡忡。

黨團強調，基於維護中華民國的存在與重振我國經濟動能，協助黨重返執政與贏得國會過半席次，將是黨團最後會期的首要任務。

藍最強棒出爐！ 韓國瑜44 805% 大勝郭台銘27 730%

(中時 )