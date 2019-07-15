大政治大爆卦-無色覺醒》藍營初選結果出爐 韓大贏郭 2020韓蔡對決! 14:072019/07/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》藍營初選結果出爐 韓大贏郭 2020韓蔡對決! Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選結果今（15）天揭曉，高雄市長韓國瑜確定勝出，獲44.805％支持度，大贏前鴻海董事長郭台銘27.73％，第三是前新北市長朱立倫17.9％，第四為前台北縣長周錫瑋6.02％，第五為孫文學校總校長張亞中3.544％，韓將代表國民黨角逐2020總統大選，週三將送中常會完成提名核備作業，28日在全代會上正式提名。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #郭台銘 #朱立倫 #蔡英文 #藍營初選 也許您會感興趣 推薦閱讀 《大政治大爆卦-無色覺醒》就算大哥拜託你 郭喊話韓創三贏埋脫黨伏筆？ 14:152019/07/12 政治 美候任參聯會主席：要做好對陸開戰準備 17:062019/07/12 兩岸 鋼鐵韓粉的由來 04:102019/07/13 時論廣場 《大政治大爆卦─無色覺醒》初選倒數郭董驚語連連！真的急了？ 14:222019/07/13 政治 藍營共識 韓勝出也將帶職參選 01:212019/07/14 政治要聞 把妹策略分析「大哥拜託你」葉元之逗笑全場 11:472019/07/14 政治 台灣政情藍營總統候選人將定案－藍營總統初選 今直播誰出線 04:102019/07/15 話題觀察 藍拚團結 王鴻薇：盼看到藍營的賴清德 12:302019/07/15 政治 政治熱門新聞 韓大贏郭原因？大家忽略了這件事 - 政治 郭台銘聲明：恭喜韓國瑜 未提未來動向 - 政治 - 中時 結盟韓國瑜？王金平祝賀詞露玄機 - 政治 韓國瑜：立刻要拜會朱立倫郭台銘 - 政治 - 中時 韓國瑜痛批蔡政府一堆虎豹獅象 吃相難看 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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