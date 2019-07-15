國民黨總統初選結果今（15）天揭曉，高雄市長韓國瑜確定勝出，獲44.805％支持度，大贏前鴻海董事長郭台銘27.73％，第三是前新北市長朱立倫17.9％，第四為前台北縣長周錫瑋6.02％，第五為孫文學校總校長張亞中3.544％，韓將代表國民黨角逐2020總統大選，週三將送中常會完成提名核備作業，28日在全代會上正式提名。

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