國民黨總統初選參選人郭台銘在確認初選落敗後，於下午一點三十分左右發出一份公開聲明，聲明中雖然恭喜韓國瑜市長贏得初選，但對於自己的後續決定並未明言，也讓外界對郭台銘動態保持高度關注。

郭台銘也臨時取消了15日晚上原訂的土城順聖宮平安福宴的行程。

以下是郭台銘的聲明全文：《郭台銘競選總部新聞稿》

郭台銘初選聲明：

首先，恭喜韓國瑜市長贏得初選，並給予祝福。

我要向所有關心郭台銘的朋友、支持果凍的粉絲、以及一起打拼的夥伴，致上最誠摯的感謝；感謝生命中因爲有了大家，有了這段歷程而更加豐盛！

90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？

我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。

郭台銘

(工商 )