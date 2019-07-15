桃園市中壢區中園路二段一家資源回收場，15日下午1點13紛傳出火警，目前有大量火焰及濃煙冒出，該處鄰近高速公路，用路人發現大量濃煙消防局湧入大量報案電話，已知目前無人員受傷受困，桃園市消防局出動人車前往灌救當中。

(中時 )