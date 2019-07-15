中壢回收場大火 消防人員灌救中 14:352019/07/15 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中壢回收場大火，消防人員灌救中。(呂筱蟬翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區中園路二段一家資源回收場，15日下午1點13紛傳出火警，目前有大量火焰及濃煙冒出，該處鄰近高速公路，用路人發現大量濃煙消防局湧入大量報案電話，已知目前無人員受傷受困，桃園市消防局出動人車前往灌救當中。 (中時 ) #大量 #消防局 #人員 #桃園市 #回收場 也許您會感興趣 推薦閱讀 中橫宜蘭支線山坡地起火 消防派員搶救 19:452019/07/11 社會 國壽加碼獵地 穩居壽險桃園王 04:102019/07/12 財經要聞 新北坪林露營溺水 尋獲失蹤者遺體 08:512019/07/12 社會 三峽河水暴漲 怪手困河消防局緊急救援 18:432019/07/12 社會 房市亮點－桃園房市 北客多 蘆竹區成購屋熱點 04:102019/07/13 產業．科技 新北高溫飆38度 消防局「消暑3招」防意外、防中暑 14:542019/07/13 生活 新北高溫橙燈警戒 出動灑水車降溫 15:102019/07/13 社會 桃園大園雜草火警濃煙密布搶救中 17:322019/07/13 社會 台南登山會長攀登南插天山失聯8天 尋獲遺體 18:382019/07/14 社會 嘉里大榮觀音物流中心火警 無人員受傷 10:302019/07/15 社會 社會熱門新聞 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 男人不是胸控就是腿控？這星座是雙料冠軍！ - 社會 獨》空軍今年第7起自戕 又有小兵跳愛河 - 社會 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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