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從賣菜郎到高雄市長，從市長到參選總統，韓國瑜能一路過關嶄將，太太李佳芬功不可沒。不似一般男性政治人物的無聲伴侶，或者竟反過來喧賓奪主，傷心時就流淚、受委曲時會反擊，更能不時能為民眾送暖的李佳芬，以「庶民太太的日常」形象深入人心，襄助韓國瑜得以闖過險惡政治叢林，暫時領先群雄，抵達中繼點。

李佳芬來自雲林政治世家，父親曾是雲林縣議員，她自己也當過記者與雲林縣議員，因此面對群眾並不陌生。不過令人印象深刻的是，自韓國瑜參選高雄市長以來，不論是競選期間的耐心相陪，或韓當市長後出訪美國的「拿大衣」貼心小動作，到韓為黨內總統初選舉辦連串造勢場合的為夫擦汗，李佳芬一如尋常家庭太太的適度表現，更強化韓國瑜的庶民形象，佳芬姐一詞不僅讓韓粉叫得親切自然，也名符其實的為韓加分。

但李佳芬不是男性政治人物背後，溫婉無聲的女人。她聽聞郭台銘要參選總統後，一句「背後被開槍的感覺很不舒服」，直爽吐露心情；之後在韓國瑜飽受外遇生子等種種抹黑後，於雲林造勢場上台落淚堅挺夫婿，感謝雲林鄉親信任，都讓人看到她真性情的一面。

站在韓國瑜身邊，李佳芬是愛先生的妻子、是從容稱職的市長夫人，更是大家的佳芬姐。如果說，「鋼鐵韓粉」來自於他們對韓國瑜 深切的支持與寄望，其中一定有不少，也是因為對佳芬姐的疼惜與肯定。

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(中時 )