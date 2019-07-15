弘光科大顧家恬助理教授(最前排)帶動移工及民眾做毛巾操。（陳淑娥攝）

外籍移工到異鄉工作，身體健康更為重要！弘光科大護理系師生暑假假日到台中東協廣場舉辦「弘光有愛、健康無礙」健康促進活動，師生帶動移工做毛巾操伸展筋骨及練習CPR急救術，共117名移工參加，他們高興說「參加活動還能抽獎，真棒！」

活動一開始由顧家恬助理教授和學生帶動做毛巾操，運用一條毛巾搭配簡單的動作進行身體伸展，非常容易上手。緊接著展開闖關活動，總共有測量基本數值、日走萬步、飲食紅綠燈、CPR小尖兵、紓壓小站5個關卡，每一關都很有趣。

印尼移工「伊打」表示，到台灣工作3年多，活動最大收穫是學會實用的CPR急救術，完成5個關卡參加抽抽樂，還抽中獎品計步器，以後可以仔細看看每天走路有沒有上萬步。

護理系主任陳淑齡指出，系上運用高等教育深耕計畫經費，為外籍人士、移工舉辦健康促進活動，並教導CPR急救術，希望危急之際可以派上用場，活動共有117名移工參與，非常感謝台中市第一廣場大樓管理委員會大力支持及協助，讓活動得以順利舉辦。

(中時 )